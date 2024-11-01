El Virginius: el barco que casi adelanta el desastre del 98

En 1873 la Primera República Española se enfrentaba a 3 Guerra Civiles simultaneas: la insurrección cantonal, los carlistas y Cuba. En el mar Caribe, el vapor Virginius hacía expediciones de Jamaica a Cuba con armas para los sublevados. El 31 de octubre es apresado y se rinde amparándose en la bandera norteamericana, fueron fusilados 37 miembros de la tripulación, casi todos norteamericanos e ingleses, mientras, el Presidente de la República Española, Emilio Castelar, se esfuerza de forma desesperada en evitar la guerra con los Estados Unidos.