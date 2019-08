Virgin Galactic ya tiene lista su terminal para vuelos espaciales  

Virgin Galactic acaba de anunciar que ya tiene todo listo en el espaciopuerto de Mojave para llevar a cabo desde allí sus vuelos suborbitales. Esto quiere decir que tanto la terminal de pasajeros como el control de la misión y los hangares y talleres ya están listos en su terminal, que han bautizado Gateway to Space, Puerta al espacio. Pero lo que aún no está listo de todo es el sistema de combustible del aeropuerto en sí, con lo que hasta finales de año no podrán seguir con los vuelos de prueba.