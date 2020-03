El viral alegato de una trabajadora de supermercado: "Si no os quedáis en casa, nos vais a matar a todos"

Soy Paula, para quien no me esté reconociendo. Tengo que trabajar con guantes, mascarilla y evitando y digo evitando, porque es IMPOSIBLE, que nadie me toque o me hable a menos de 1 metro. Y afortunadamente tengo esta protección que mi empresa me facilita a diario. Trabajo en un supermercado y estoy harta. Somos de los pocos establecimientos abiertos a día de hoy, pero abrimos para que nadie se quede sin comida en su casa. Que el supermercado esté abierto no implica que tú, que estás aburrido en casa, tengas que venir 2 veces al día o...