Violó a una niña de 12 años en Argentina y le dijo que lo hizo para darle "una lección por andar de noche"

El pasado sábado, una niña de 12 años fue violada en un descampado de la localidad bonaerense de Marcos Paz, el agresor raptó a la menor para luego cometer el abuso a unos pocos metros. "La arrastró de los pelos, mientras le decía que no gritara". "Después de violarla le dijo que no tuviera miedo, que esto era una lección por andar de noche", agregó con la voz quebrada la madre. Y acotó: "También le dijo que lo había mandado Dios, y que si no era él hubiese sido otro, que la podría haber matado".