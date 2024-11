"¿A qué vinieron? Para consolarme ya tengo a mi familia": una de las vecinas de Paiporta que se enfrentó a la reina Letizia explica lo que le dijo

Este martes en Antena 3 han hablado con Mar, una de las vecinas de Paiporta que se enfrentó a la reina y tuvo la oportunidad de transmitir su frustración a Doña Letizia, quien le dijo "Tienes razón" y la abrazó. "Yo no abracé a la reina, no soy monárquica", ha matizado Mar. "Fui a decirle lo que estaba pasando. No sé ni por qué vinieron. Será su trabajo o no sé lo que será. Ni era día ni era nada. Yo ya lo dije que si venía alguien iba a pasar esto".