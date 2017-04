El secretario general de Podemos deja claro que en las elecciones francesas la mejor opción es votar contra Marine Le Pen. Sin embargo, Iglesias se muestra indignado por quienes le acusan de no defender a Macron: "Que no me vengan a dar lecciones aquellos cuyos padres y abuelos estaban en el poder cuando se encarcelaba a demócratas".