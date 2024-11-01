Villarroya protagoniza un momento épico en directo que arrasa en redes  

En este vídeo analizamos el momento de José Miguel Villarroya en televisión que ha generado un enorme debate en redes. Un discurso centrado en el precio de la vivienda, la precariedad laboral, la pobreza infantil, la desigualdad y el papel de las grandes empresas y la banca en la economía actual. A partir de datos de organismos como UNICEF, se pone sobre la mesa una realidad que afecta cada vez a más trabajadores: salarios insuficientes, dificultad para acceder a una vivienda, precariedad y pérdida de poder adquisitivo.