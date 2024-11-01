edición general
Villarroya protagoniza un momento épico en directo que arrasa en redes

En este vídeo analizamos el momento de José Miguel Villarroya en televisión que ha generado un enorme debate en redes. Un discurso centrado en el precio de la vivienda, la precariedad laboral, la pobreza infantil, la desigualdad y el papel de las grandes empresas y la banca en la economía actual. A partir de datos de organismos como UNICEF, se pone sobre la mesa una realidad que afecta cada vez a más trabajadores: salarios insuficientes, dificultad para acceder a una vivienda, precariedad y pérdida de poder adquisitivo.

FatherKarras #1 FatherKarras
Titular horroroso que debo mantener para no incurrir en falta. El contenido lo considero muy bueno y digno de ser distribuido.
3 K 52
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Puedes modificar el titular perfectamente si es descriptivo del contenido de forma general y eso no es microblogging. Siempre es mucho mejor eso que un titular clickbait.
3 K 57
Asimismov #4 Asimismov *
Y un periodista equidistante quitando hierro a un discurso mayoritario, no sea que le califiquen de comunista.
2 K 36
Deviance #5 Deviance
Hay Villaroya, hay meneo.
Supongo que te refieres al tal Hugo #4
0 K 13
Asimismov #7 Asimismov
#5 no, al Cintorra, diciendo que "no todo está así". Si lo estuviera o estuviese ya habríamos tenido una revolución.
Me recuerda al gato al agua cuando invitaban a Iglesias para negarle instantes después.
2 K 36
Deviance #8 Deviance
#7 ok, aclarado.
0 K 13
Olepoint #3 Olepoint
El problema no son los golfos, esos son pocos, el problema son los estúpidos que votan a los mismos partidos que defienden a esos golfos, PPSOE, VOX, etc..
2 K 34
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
¿Ya le reventó la cabeza en directo?
Cuando oigo la palabra Villarroya, inmediatamente pienso en "exaltado"
1 K -4

