El Villarreal ficha al israelí Manor Solomon y desencadena las protestas de la afición [ENG]

El anuncio del Villarreal, equipo de la Primera División, este lunes, de que el extremo de la selección nacional israelí Manor Solomon se uniría al club español pretendía ser un impulso en el campo, pero en cambio, desencadenó una tormenta en red de aficionados y activistas pro palestinos que lo acusaron de apoyar el "genocidio" y la "ocupación ilegal". En redes sociales circularon mensajes con etiquetas relacionadas con el club, calificando a Solomon de "no bienvenido" e instando a un boicot.