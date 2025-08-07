El Villarreal ficha al israelí Manor Solomon y desencadena las protestas de la afición [ENG]

El anuncio del Villarreal, equipo de la Primera División, este lunes, de que el extremo de la selección nacional israelí Manor Solomon se uniría al club español pretendía ser un impulso en el campo, pero en cambio, desencadenó una tormenta en red de aficionados y activistas pro palestinos que lo acusaron de apoyar el "genocidio" y la "ocupación ilegal". En redes sociales circularon mensajes con etiquetas relacionadas con el club, calificando a Solomon de "no bienvenido" e instando a un boicot.
Ya veo de qué palo vas, no creo que merezca la pena debatir contigo.
Sí es verdad que luego tienen otros ingresos en otros partidos.
En segundo lugar, como veo que eres incapaz de discutir un tema sin hacer alusiones personales, prefiero no seguir hablando contigo.
Si la afición deja de ir un solo partido, aunque paguen la entrada igual, el club seguro que toma medidas.
Otra forma de protesta ha sido ir al estadio, seguir animando pero estar de espaldas al campo. También pintarle al jugador para dejar claro que no se le quiere.
Si no ha hecho declaración alguna en 2 años y medio lo mismo no es tan fan del genocidio... pero la gente aún no ha pillado que en según qué contextos lo máximo que puedes hacer es callar, porque posicionarte activamente puede implicar no tener pan en la mesa el día de mañana o acabar en un calabozo (ya sea por declaraciones en cualquiera de los dos sentidos).
Yo no tengo ninguna simpatía por él porque no sabía ni que existía hasta ver esta noticia, pero le acusan de lo mismo que uno que sí decía abiertamente que había que arrasar Gaza. Diría que no son ejemplos equiparables...
Aquí lo tienes culpando a los palestinos de destruír los hospitales de Gaza. Hay que ser muy hijoputa, no me jodas.
Además, seguro que desde el Villarreal hacen caso a la afición, ya que el propio club dice que "el fútbol es de los fans":
El nazismo y odio de una parte de la izquierda hacia cualquier persona que venga de Israel tenga que ver con la política o no es demencial.
No sé si ni siquiera en la Alemania nazi existía ese odio a la población de Israel.
Si es “solo un futbolista” que se calle la puta boca y no disculpe los crímenes de guerra de su país.
PD: no, en la Alemania nazi no había “odio a la población de Israel”.
Edito: la noticia que enlaza #8 tampoco es ningún apoyo a ningún genocidio ni ocupación.
No es cualquiera que venga de Israel, es gente que apoya las masacres y el genocidio que está cometiendo su ejército en Palestina. Hay israelíes decentes protestando en Israel contra esas atrocidades, no es el caso de este mierda.
Además que si él no estuviera de acuerdo con lo que hacen en su país lo diría, pero es que es al contrario, hay mensajes en sus redes sociales apoyando lo que hace Israel.
Edit: rectifico, que no vuelva al territorio ocupado palestino, que se quede en el agujero del que salió o del que salieron sus padres.