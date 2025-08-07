edición general
18 meneos
25 clics
El Villarreal ficha al israelí Manor Solomon y desencadena las protestas de la afición [ENG]

El Villarreal ficha al israelí Manor Solomon y desencadena las protestas de la afición [ENG]

El anuncio del Villarreal, equipo de la Primera División, este lunes, de que el extremo de la selección nacional israelí Manor Solomon se uniría al club español pretendía ser un impulso en el campo, pero en cambio, desencadenó una tormenta en red de aficionados y activistas pro palestinos que lo acusaron de apoyar el "genocidio" y la "ocupación ilegal". En redes sociales circularon mensajes con etiquetas relacionadas con el club, calificando a Solomon de "no bienvenido" e instando a un boicot.

| etiquetas: villarreal , fútbol , israel , palestina , manor solomon
15 3 1 K 150 actualidad
30 comentarios
15 3 1 K 150 actualidad
Comentarios destacados:      
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#6 ¿Tú no entiendes el significado del eufemismo "derecho a defenderse"?  media
2 K 36
#23 Grandpiano *
#14 Si tú quieres interpretarlo como un eufemismo de defender el genocidio y la ocupación es cosa tuya. Esa publicación la hizo en noviembre de 2023, solo un mes después del 7-O, y me parece completamente normal que un ciudadano de un país que ha sido atacado por el vecino apoye el derecho del país a defenderse.
0 K 7
EsUnaPreguntaRetórica #29 EsUnaPreguntaRetórica
#23 un ciudadano de un país que ha sido atacado por el vecino

:shit:
Ya veo de qué palo vas, no creo que merezca la pena debatir contigo.
0 K 13
#30 Grandpiano *
#29 Si no sabes lo que pasó el 7 de octubre de 2023 y en consecuencia no sabes ir más allá de poner una carita de mongolo en tu comentario, efectivamente, no merece la pena perder el tiempo contigo.
0 K 7
antesdarle #11 antesdarle
#7 y vas a exigir la devolución del dinero en base a que?
1 K 23
Waves #12 Waves
#11 Eso digo, que no ir habiendo ya pagado tus entradas no tiene mucho impacto económico. Dudo que se pueda devolver el abono.

Sí es verdad que luego tienen otros ingresos en otros partidos.
0 K 7
Aokromes #18 Aokromes
#11 #12 a que la directiva es una mierda #13 coñas a parte. no se si se podra, pero lo suyo es intentarlo, saturarles a llamadas para que no puedan trabajar.
1 K 17
Aokromes #25 Aokromes
#24 acusar a los palestinos de ser los culpables de los ataques a los hospitales no lo es? eres una cuenta mas de alcama?
1 K 22
#26 Grandpiano
#25 En primer lugar, mientes: ese post no acusa a los palestinos de nada, lo que dice es que el misil proviene de la Jihad, y que Hamas y la Jihad Islámica mienten sobre ello. No sé qué tiene que ver eso con defender ningún genocidio ni ninguna ocupación.

En segundo lugar, como veo que eres incapaz de discutir un tema sin hacer alusiones personales, prefiero no seguir hablando contigo.
0 K 7
Waves #4 Waves
Esto deja muy mal a la directiva del club, porque es muy fácil de predecir que la afición no iba a estar de acuerdo.
1 K 20
Sandman #13 Sandman
#4 Bueno, hace un mes ficharon a un jugador en libertad condicional acusado de 5 cargos de violación y uno de agresión sexual, así que parece que a la directiva del Villarreal le da igual las polémicas: www.eldesmarque.com/futbol/villarreal-cf/20250807/reacciones-aficion-v
2 K 23
Waves #10 Waves
#7 Pero a estas alturas ya han hecho caja vendiendo abonos. Si no se pueden devolver, el impacto de no ir no es tan grande como podría haber sido hace un par de meses.
1 K 19
mecha #20 mecha
#7 #10 la liga exige a los clubes que los estadios esten ocupados, porque un estadio vacío queda feo en TV. También están las marcas que no quieren verse involucradas en publicidad de este tipo.

Si la afición deja de ir un solo partido, aunque paguen la entrada igual, el club seguro que toma medidas.

Otra forma de protesta ha sido ir al estadio, seguir animando pero estar de espaldas al campo. También pintarle al jugador para dejar claro que no se le quiere.
1 K 14
Alt126 #15 Alt126 *
#6 Y si quiere volver a su país a ver a su familia lo mismo no puede decir mucho mas porque a la que pise el aeropuerto lo enchironan.

Si no ha hecho declaración alguna en 2 años y medio lo mismo no es tan fan del genocidio... pero la gente aún no ha pillado que en según qué contextos lo máximo que puedes hacer es callar, porque posicionarte activamente puede implicar no tener pan en la mesa el día de mañana o acabar en un calabozo (ya sea por declaraciones en cualquiera de los dos sentidos).

Yo no tengo ninguna simpatía por él porque no sabía ni que existía hasta ver esta noticia, pero le acusan de lo mismo que uno que sí decía abiertamente que había que arrasar Gaza. Diría que no son ejemplos equiparables...
2 K 17
EsUnaPreguntaRetórica #19 EsUnaPreguntaRetórica *
#15 Lo de que no ha hecho declaraciones en dos años te lo estás inventando. Publica habitualmente sobre el tema y siempre en apoyo al ejército israelí.
Aquí lo tienes culpando a los palestinos de destruír los hospitales de Gaza. Hay que ser muy hijoputa, no me jodas.  media
1 K 25
Aokromes #22 Aokromes
#6 goto #19
0 K 10
#24 Grandpiano
#22 Ya he contestado a eso en mi comentario. No veo ningún apoyo a ningún genocidio ni a ninguna ocupación.
0 K 7
Aokromes #1 Aokromes
la aficion ahora lo que tendria que hacer es no ir a ningun partido.
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 Sí claro, y joderse todos en vez del tipejo este, que va a seguir cobrando su buena millonada. Pues no, me parece más lógico que la afición pida que el pro-genocidio no vista la camiseta del club.

Además, seguro que desde el Villarreal hacen caso a la afición, ya que el propio club dice que "el fútbol es de los fans":
x.com/VillarrealCF/status/1384917147843969029
:roll:
4 K 48
Aokromes #7 Aokromes
#3 si la aficcion no va al estadio el equipo perdera una pasta gansa, por supuesto los que tengan carnet del club tendrian que exigir la devolucion del dinero si ya tienen pagado el año.
1 K 17
alcama #17 alcama
#1 Messi fue condenado por defraudar a la hacienda pública
1 K 16
#27 pirat
Hay sacrificios inasumibles y otros que no. Cada uno sabrá el valor que da a su dignidad.
0 K 7
Sandilo #2 Sandilo
Es un futbolista, no un político ni un militar.

El nazismo y odio de una parte de la izquierda hacia cualquier persona que venga de Israel tenga que ver con la política o no es demencial.

No sé si ni siquiera en la Alemania nazi existía ese odio a la población de Israel.
7 K -10
yocaminoapata #5 yocaminoapata
#2 Son puro amor.
0 K 9
#8 txepel *
#2 www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12643413/amp/Tottenham-star

Si es “solo un futbolista” que se calle la puta boca y no disculpe los crímenes de guerra de su país.

PD: no, en la Alemania nazi no había “odio a la población de Israel”.
8 K 109
#6 Grandpiano *
#9 ¿Por qué se le acusa de apoyar el genocidio y la ocupación ilegal? En la noticia solo se recogen unas declaraciones de diciembre de 2023 (dos meses después del 7-O) diciendo que eran días terribles y que esperaba que los secuestrados volvieran y no hubiera bajas.

Edito: la noticia que enlaza #8 tampoco es ningún apoyo a ningún genocidio ni ocupación.
0 K 7
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#2 hacia cualquier persona que venga de Israel

No es cualquiera que venga de Israel, es gente que apoya las masacres y el genocidio que está cometiendo su ejército en Palestina. Hay israelíes decentes protestando en Israel contra esas atrocidades, no es el caso de este mierda.
2 K 32
security_incident #16 security_incident
#2 En la Alemania Nazi no existía tal cosa (Israel).
0 K 18
#21 Drazul
#2 en Israel todos son militares, todos son reservistas y no se trata únicamente del "servicio militar obligatorio", allí sirven en el ejército cuando les llaman.

Además que si él no estuviera de acuerdo con lo que hacen en su país lo diría, pero es que es al contrario, hay mensajes en sus redes sociales apoyando lo que hace Israel.
2 K 31
#28 eipoc *
#2 salvo que el jugador se pronuncie y declare que está totalmente en contra de un estado israelí, que conlleva rechazar el genocidio, se puede ir a su p**a casa.

Edit: rectifico, que no vuelva al territorio ocupado palestino, que se quede en el agujero del que salió o del que salieron sus padres.
0 K 9

menéame