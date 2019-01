Villarejo usó al exjefe de la UDEF para obtener datos: “Me ha dicho 'Oli' que lo que quiera”

El cabecilla del 'caso Tándem' dice en un audio que empleó con el comisario José Luis Olivera el mismo 'modus operandi' que con 'el Gordo'. Lo admitió en el marco de una conversación grabada por él mismo con su colaborador habitual Enrique García Castaño. “Estuve el otro día con el Oli (diminutivo con el que se refería a Olivera), de puta madre, una comida de puta madre. Me dijo: ‘lo que quieras’. La hostia”. “Le digo: ‘Oli,tengo un problema y tal y cual,y me lo dió en 10 min".El aludido lo niega y dice que no tenía acceso a bases policiales..