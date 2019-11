El villano en Marvel es Mickey Mouse

En un mundo en el que las compañías grandes son cada vez más grandes y las pequeñas más pequeñas, el cine no es una excepción. Disney se ha convertido en un gigante que domina el entretenimiento y la información a unos niveles que empiezan a ser peligrosos. La falta de competencia y los oligopolios son malos para el mercado y para el consumidor, pero Disney no para de crecer y eso es más peligroso de lo que parece y no solo para el futuro del cine.