Viktor Kossakovsky: "Hay que dejar de matar animales; es hora de la revolución de la empatía"

Kossakovsky regresó para presentar Gunda, que Filmin estrena este viernes en salas de cine, pudimos comprobar que no se equivocaba en absoluto. "Son seres vivos y sensibles. No podemos vivir sin sentir empatía por las criaturas que nos rodean. Y solo podemos sentirla si miramos a nuestro entorno con honestidad", esgrime. De ahí que el visionado del documental no deje a nadie indiferente. Propone un debate que se antoja encendido alrededor del bienestar animal y el consumo de carne. Viktor Kossakovsky se hizo vegetariano a los cuatro años.