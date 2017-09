La vieja izquierda sale del armario contra el referéndum: "Esto no es lucha obrera"

Explica que no quiere hablar mal de ERC ni de la CUP, pero cuenta lo que les dice a los "compañeros" que tiene allí: "Esto no es la lucha obrera. Estáis dejando gobernar a la derecha catalana. Como el PNV es la derecha vasca. La derecha catalana no es mejor que la española". En la calle, a solo unos metros de allá, jóvenes con sus niños y aspecto progresista protagonizaban una de las caceroladas que se repiten estos días por Barcelona a favor del referéndum. Parecían muy lejos de este discurso.