El vídeo de Simón Pérez y Silvia Charro es una campaña de publicidad

El vídeo de Periodista Digital en el que aparecen Simón Pérez, Director Académico de la EIAF (Escuela Internacional de Administración y Finanzas), y Silvia Charro, Consultora de la inmobiliaria Engel and Völkers, es una campaña de publicidad. Así me lo ha confirmado Simón Pérez en una llamada telefónica en la que reconoce también que el vídeo grabado junto a la que es su mujer “se nos ha ido de las manos”. "Queríamos levantar ampollas pero el contenido se nos ha ido un poco de las manos. No habíamos consumido estupefacientes”.