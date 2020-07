Vídeo "Habeas Corpus", el trasfondo no es tan cómico (hilo de Twitter)

Durante la Pandemia se ha visto como grupos de conspiraciones varios han ido sembrando todo tipo de teorías contra el "sistema". Estos grupos engloban desde las teorías antivacunas, la de un nuevo orden mundial, la de un genocidio masivo programado, etc, etc. El hecho es que todos estos grupos ya existían y sus audiencias eran relativamente pequeñas. Pero hay mucho interés por hacerse con esos canales por otros grupos más "perversos", y que usan esas mismas ideas y canales con otros objetivos. En concreto yo he constatado la presencia de: