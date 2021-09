Ayer vi un tuit que me hizo recordar una de las miniseries científicas que más me ha gustado (...) Se llama Vidas de Ciencia y está producida por la Real Sociedad Española de Física. Es una serie que no trata tanto de ciencia como de científicos, y eso es algo que no se suele ver. La serie toca cuatro temas de investigación distintos en el mundo de la física, junto con dos episodios dedicados al laboratorio y a la tesis. Además tiene un formato reducido con episodios de sólo 7 minutos cada uno. Os la dejo aquí entera.