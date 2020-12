Vida vicaria

Es más cómodo dejar que el cerebro disfrute creyendo que está haciendo algo sin gastar energía en hacerlo realmente. El cerebro es una máquina muy eficiente. Además, si intentas hacerlo, puedes darte cuenta de que no eres capaz. Porque no eres tan hábil con el mando de la play, porque no tienes dinero para ese iPhone, porque no tienes una polla de 25 cm, porque no aguantas una hora y media corriendo y dando toques a un balón. Así que vivir vicariamente es una apuesta segura. Ganas vivir una vida que no es una vida, pero evitas frustrarte