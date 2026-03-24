'La vida toda', un cómic que nos recuerda las consecuencias de las dictaduras y la necesidad de combatirlas  

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de Jorge Rafael Videla en Argentina. Con este motivo, Ángel de la Calle (Molinillo de la sierra, 1958) y Jordi Sempere (Barcelona, 1963), presentan La vida toda (Garbuix Books), una novela gráfica que documenta el horror del terrorismo de Estado y rescata la dignidad de las historias mínimas sepultadas por la dictadura. Una imprescindible novela gráfica que nos traslada hasta 2002 para contaros la historia de Daniel, un psicoanalista argentino de mediana edad que vive exiliado en París has