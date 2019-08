Vida e higiene en la Edad Media

Está claro que en la Edad Media la vida no era fácil, y que si hubiéramos nacido allí, no creo que hubiésemos durado mucho. La principal angustia que me da al pensar en esto, es la poca higiene que había en esta época. Las personas llevaban prendas de ropa bastante pesadas y no era por gusto, si no para poder camuflar el olor el cual desprendían. Las mujeres eran mas “afortunadas” en este tema, y podrían utilizar los abanicos para poder disimular el olor que exhalaban las partes interiores de sus cuerpos por debajo de los vestidos.