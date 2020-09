La vida como un pre-delincuente [ENG]

Una de las cosas más sabias que alguien me ha dicho sobre las herramientas de predicción policial - algoritmos que pretenden predecir dónde ocurrirá el delito- es que no predicen el delito sino lo que hará la policía, que sigue ciegamente al algoritmo. En el condado de Pasco, Florida, el algoritmo del Sheriff Chris Nocco generó una lista de 1.000 personas "que considera susceptibles de infringir la ley, basándose en historiales de arrestos, inteligencia no especificada y decisiones arbitrarias de analistas de la policía".