"Walden": la vida en los bosques. Un alegato humanista del minimalismo (David Thoreau, 1854)

«Los hombres trabajan por error. La mejor parte del hombre es muy pronto arada en la tierra como abono. (...) No puedo creer que nuestro sistema industrial sea el mejor modo por el que podamos vestirnos. La condición de los obreros se parece cada día más a la de los ingleses y no hay que sorprenderse, ya que, por lo que he oído u observado, el objetivo principal no es que la humanidad esté bien y honestamente vestida, sino, indudablemente, que las corporaciones se enriquezcan."