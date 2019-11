Mi vida en los bares de los fachas: por qué Usera ha votado a Vox

Uno entra en un bar facha con más naturalidad de la que ustedes creen. Yo he entrado en varios, he repetido, he contado las banderas, he localizado las botellas con la cara de Franco, he pagado religiosamente -ni siquiera más religiosamente que en otros establecimientos-, he salido y luego he votado hasta a Podemos. Esta es la historia de por qué en Usera, uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid, tanta gente ha votado a Vox, visto desde sus bares.