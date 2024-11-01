Víctimas de Epstein acusan a la administración Trump de violar la ley en la publicación de los archivos [ENG]

Un grupo de presuntas víctimas del fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein está arremetiendo contra la administración Trump por no haber publicado la semana pasada todos los archivos del gobierno federal sobre Epstein para cumplir con el plazo impuesto por el Congreso. Hablando a través de sus abogados, 19 mujeres, incluidas dos identificadas como Jane Doe, criticaron la gestión del Departamento de Justicia de los archivos, especialmente la información que decidió censurar en los documentos.