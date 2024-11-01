edición general
Víctimas de Epstein acusan a la administración Trump de violar la ley en la publicación de los archivos [ENG]

Un grupo de presuntas víctimas del fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein está arremetiendo contra la administración Trump por no haber publicado la semana pasada todos los archivos del gobierno federal sobre Epstein para cumplir con el plazo impuesto por el Congreso. Hablando a través de sus abogados, 19 mujeres, incluidas dos identificadas como Jane Doe, criticaron la gestión del Departamento de Justicia de los archivos, especialmente la información que decidió censurar en los documentos.

Spirito #1 Spirito *
Vaya, vaya, vaya...

Víctimas de esos degenerados denuncian que Trump miente.

¿Cómo osan?

¿Acaso buscan que el ICE haga su trabajo?

:popcorn:
azathothruna #2 azathothruna
#1 No era que los cubitos solo persiguen a los no caucasicos? :shit: :shit: :shit:
Battlestar #3 Battlestar
Pero no decían que lo de censurarlo era para proteger a las victimas? Si las victimas mismas dicen que no hay problema que sin censura, no debería haber problema, no?
