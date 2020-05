"Una verguenza total, 50 o 60 personas que hay, como dejasen la libertado que quieren esto iba a subir el triple. No se puede aguantar esto, yo he perdido a mi mujer por el coronavirus pero no tiene la culpa nadie. He estado ingresado en el IFEMA 22 días y casi muero 3 veces. Mi mujer no la vi cuando la ingresaron. No me he podido despedir de ella. Se la han llevado incinerar a Huelva".