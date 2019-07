¿Viajó en el tiempo la señora del público en este concierto de Parchís?  

Hoy he recibido el siguiente mensaje: Hola Matías, He visto tu artículo sobre el vídeo viral del viajero del tiempo en la pelea de Mike Tyson. No sé si sabes que acaban de subir a Netflix un documental sobre Parchís donde, desde el minuto 44:11 al 44:14, se puede ver a una chica sujetando lo que parece un teléfono móvil de nuestra época, e incluso la niña que está a su lado parece estar mirando también la pantalla, luego gira el aparato y sigue mirando la pantalla.