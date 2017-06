Los viajeros estelares: Ellas bailan solas

El Sol tiene unas vecinas cuanto menos curiosas. Son un sistema estelar doble, aunque no llegan a la categoría de estrellas, al no tener ninguna de ellas suficiente masa como para iniciar las reacciones de fusión que alimentan a la nuestra, pero aún retienen suficiente calor para brillar en el infrarrojo. Están cerca, muy cerca de nosotros, apenas a 6 años-luz, convirtiéndose en el tercero más cercano a la Tierra, solo por detrás de Alfa Centauri y Barnard, y pese a ello, dada su naturaleza de "estrellas fallidas", no fueron descubiertas hasta