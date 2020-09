Los veterinarios deberían ser gratuítos  

Atrévete a leerlo antes de opinar. Todavía no he conocido a nadie que, gato recién rescatado en mano, entre en una ferretería y exija que le den 100 euros para poder atender al animal. O a una tienda de ropa de bebé reclamando el coste cero en cualquier prenda al tener un hijo que, además de ser adoptado, ya le ha acarreado más gastos de lo previsto. ¿Por qué nos parece desconsiderado hacerlo en una ferretería y no en una clínica veterinaria?. Imagen: Zowy Woeten.