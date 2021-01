La vergüenza del juicio de Cristina

No sé por qué me da que esta vez lo más cerca que vamos a estar de la justicia es la vergüenza. "Cristina Cifuentes es la política que más vergüenza me ha hecho pasar en la vida. El día que la pillaron robando en el supermercado aquellas cremas creí que había tocado techo. El azul eléctrico de su traje y el tacón sobre la baldosa. Y aquella cadena de mentiras. No llevo nada. Bueno, llevo esta crema. No llevo nada más. Ah, bueno sí. Había otra... No soy una ladrona. No estoy robando… "