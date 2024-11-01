edición general
7 meneos
108 clics

El verdadero origen ario: "Un persa, hijo de un persa"

Rubio, de ojos azules, atlético: así definían los nazis al "ario" ideal. Hasta hoy, mucha gente asocia la palabra con la ideología racista del Tercer Reich. Pero el término tiene raíces muy distintas.

| etiquetas: origen , ario , persa
5 2 0 K 65 politica
1 comentarios
5 2 0 K 65 politica
Sr.No #1 Sr.No
Spoiler alert: Sip chicos, si no lo sabías lo de ario viene de indoario y esto de indoiranio que es una colección de pueblos originarios de la India, que compartían raíces lingüísticas comunes y que llegaron a Europa a través de Persia. La migración se produjo hace unos 5.000 años.
0 K 11

menéame