La verdadera cultura de la cancelación: Notas desde el borde de la matriz narrativa [eng]

Las numerosas críticas que estoy recibiendo por mi posición de "No luchar la Tercera Guerra Mundial por Taiwán", deja claro que mucha gente no entiende realmente que empezar una guerra significa que hay que enviar a seres humanos reales a luchar en esa guerra. La respuesta correcta a alguien que apoya ir a la guerra si China ataca a Taiwán es: "¿Estás alistado?". La respuesta correcta cuando inevitablemente responden "no" es "Entonces cierra la puta boca". La mayor arma del imperio no es su ejército, sino su maquinaria de propaganda.