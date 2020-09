¿De verdad que es esta la mejor forma de empezar el colegio otra vez?

25 almas tengo a mi cargo en un aula grande que, si dividimos entre 25, sale a más de 2 metros cuadrados por alumno. Pero la clase no es un cuadrado, conmigo somos 26, hay calefacciones que no se pueden arrancar y no puedo poner a nadie pegado a la pared de al lado de la pizarra, ni pegado a la pizarra, pues ni pueden verla, ni puedo yo usarla. El resultado es que en mi clase no se cumple la distancia mínima interpersonal que hay que guardar, ni las recomendaciones sobre las ratios. Los pasillos tampoco han aumentado de tamaño, ni hay más baños