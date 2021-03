La verdad detrás del tuit sin sentido de la agencia que controla las armas nucleares en EEUU

El pasado domingo se vivió media hora de incertidumbre en Estados Unidos, y no fue para menos: la U.S. Strategic Command, la agencia encargada de las fuerzas y recursos nucleares en el país, publicaba un mensaje sin ningún sentido en Twitter. La persona que publicó el mensaje no era el responsable de la cuenta, sino su hijo pequeño, que tuvo acceso al ordenador. Por lo visto, la persona se encontraba teletrabajando, y esos dos segundos en los que no miró su ordenador, el pequeño aprovechó para hacer de las suyas.