Verano COVID-19: Más de 40 multas al día por no llevar mascarilla en Gijón

La Policía Local ha contratado auxiliares y se han doblado los turnos para aumentar los controles en las zonas de ocio nocturno. La alcaldesa explicó que «la noche tiene más vigilancia que la que tenía. Hemos hecho un plan especial Verano COVID-19, porque creíamos necesario lanzar el mensaje de que no todo vale. Necesitamos ser responsables, concienciarnos de que, aunque en nuestra familia no haya pasado nada y porque nos veamos personas fuertes, sanas y jóvenes, no estamos libres de contagiarnos y de convertirnos en un foco de transmisión»