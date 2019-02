Ver pornografía en Internet afecta a la memoria

Resulta que ser asiduo a la pornografía en Internet puede traerte problemas, y no precisamente quedarte ciego o ir al infierno… más bien afectando a tu cerebro. Christian Laier y sus colaboradores publicaron el pasado año un curioso estudio tras observar que algunas personas que consumen pornografía en Internet no disfrutan tanto como se esperaría, si no que se quejan de problemas como olvidar citas importantes, abandonar tareas laborales o descuidar a sus parejas, todo lo cual afecta significativamente a sus vidas.