Ventajas de celebrar el Orgullo en la Casa de Campo

Dios no lo quiera… Mejor dicho, Ciudadanos no lo quiera. La ultraderecha madrileña lleva meses jodiendo la marrana con la promesa a su facha electorado de trasladar la celebración del Orgullo a la Casa de Campo. No hay temas más importantes que abordar, ¿sabe usted? Ahora, a tí, pobrecito ciudadano, te va a tocar tragarte en pleno centro la semanita de fiestas de La Paloma, San Lorenzo y San Cayetano, las procesiones de Semana Santa, San Isidro y la Cabalgata de Reyes...Pero el orgullo en la Casa de Campo son todo ventajas que te resumimos.