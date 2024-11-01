La ventaja secreta de ser calvo  

¿Ser calvo es una desventaja… o en realidad una ventaja evolutiva? En este vídeo vamos a descubrir por qué la selección natural nos hizo calvos y qué beneficios ocultos puede tener la calvicie masculina. Más del 50% de los hombres pierde el pelo después de los 50 años, y España es el país con mayor porcentaje de calvos del mundo. Pero si un rasgo es tan común, es porque la evolución lo ha favorecido de alguna forma.