La ventaja secreta de ser calvo

La ventaja secreta de ser calvo  

¿Ser calvo es una desventaja… o en realidad una ventaja evolutiva? En este vídeo vamos a descubrir por qué la selección natural nos hizo calvos y qué beneficios ocultos puede tener la calvicie masculina. Más del 50% de los hombres pierde el pelo después de los 50 años, y España es el país con mayor porcentaje de calvos del mundo. Pero si un rasgo es tan común, es porque la evolución lo ha favorecido de alguna forma.

#1 Garminger2.0
Mayormente ahorras en champú y cortes de pelo. Y si te pintas un codigo de barras en la nuca puedes parecer Hitman.
Khadgar #5 Khadgar
#1 Lo que ahorras en champú lo quemas en protector solar. :troll:
#12 Garminger2.0 *
#5 no si usas gorra!! Touché! 8-D 8-D
Khadgar #14 Khadgar *
#12 ¡Entonces te sale por la gorra! ¡gorrón! :ffu:
Flogisto #7 Flogisto
#1 En realidad no usar champú por ser calvo es un error, ya que este producto no es para el pelo si no para el cuero cabelludo.
#8 Garminger2.0
#7 pero usas menos, algo de ahorro hay!!!
rnd #22 rnd
#7 ¿y qué te va a pasar si usas gel en el cuero cabelludo? ¿ se te cae el pelo ?.... de perdidos al río.
Flogisto #26 Flogisto
#22 Como tiene un pH diferente a la piel del resto del cuerpo, usar un producto destinado a otras partes puede alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo causando irritación o resecando la zona.
rnd #27 rnd
#26 que delicaditos son algunos....además hay productos que se venden como para cuerpo y cabello

www.yves-rocher.es/cuerpo-y-bano/bano-y-ducha/geles-y-jabones-de-ducha
Flogisto #28 Flogisto
#27 Tu comentario parece un reproche por haber respondido a tu pregunta :-S
rnd #33 rnd
#28 no, tranquilo, pero si hay productos para cuerpo y cabello qué PH tienen ?
Flogisto #36 Flogisto *
#33 Suelen tener un pH intermedio, alto para ser un producto específico para el cuero cabelludo y bajo para el resto de la piel. Por eso no son productos para uso cotidiano y están pensado para casos puntuales: duchas de gimnasio o viajes.

Ten en cuenta que el hecho de que una empresa saque un producto para X, no hace que sea el producto óptimo para X.
rnd #37 rnd
#36 pues yo me lavo el pelo con gel barato y tengo todo el pelo y ya tengo una edad ....
Flogisto #38 Flogisto
#37 Si de verdad te interesa el tema tampoco te quedes con los comentarios de un usuario random, busca información del asunto.
#15 Otrebla8002
#1 y si te tatuas un código QR podrás pagar, entrar en el metro, comprar entradas mas baratas y el Tinder te escanearan para ligar más..... Todo son ventajas.
Graffin #19 Graffin
#1 y si te pones una bata de médico puedes parecer actor porno
javibaz #32 javibaz
#1 cuando llueve, el agua resbala que da gusto.
Javi_Pina #40 Javi_Pina
#1 tambien ahorras en condones!
skaworld #6 skaworld
Muchos meneantes creen que los calvos ligan menos, pero los estudios demuestran categoricamente que los meneantes calvos ligan exactamente igual que los meneantes con pelo
Mangione #13 Mangione
#6 Todos somos calvos en la segunda cabeza. Hasta los pajilleros que nos juntamos aquí.
skaworld #17 skaworld
#13 habla por ti, algunos disfrutamos de un micropene tan majestuosamente pequeño que prácticamente puedes decir que toda tu ingle es pelo
Mangione #18 Mangione
#17 xD ¡Estas de suerte, ahora los implantes se pueden hacer con pelos de otras partes del cuerpo! Podrías tener un afro que flipas.
skaworld #25 skaworld
#18 Mi vello genital me sale lacio y lo dono a la Asociacion Soriana de amigos de la calvoleta

youtu.be/0mqFr5TnXNo?si=0LF0R5cKrbmmBIW1
Mangione #30 Mangione
#25 Conocía la otra www.youtube.com/watch?v=DwxUC4hfhXY

Te maldigo, ahora estaré toda la mañana cantándola. xD
#31 Perrota
Es un filtro para las mujeres superficiales. Si eres calvo y bajito, y encuentras a alguien, es que te quiere de verdad. A la larga, somos más felices.
Mangione #4 Mangione
Coñe, no sabía lo de que somos el país con más calvos. o_o ¿será consecuencia de votar a la derecha? :coletas: :calzador:

Es broma, es broma. Que como no lo aclare se me cae el pelo... :troll:
Khadgar #9 Khadgar *
#4 Me parece que nos estás tomando el pelo con tanto chiste malo. ¬¬
Mangione #16 Mangione
#9 Menuda idea descabellada.
Narmer #41 Narmer *
#16 Te vas a librar del strike por los pelos.
#34 Strandedandbored
Los 50. Esa feliz época donde pierdes pelo el la cabeza a pasos agigantados mientras te sale pelo en zonas donde nunca antes habías tenido y que carece de lógica. Por qué tengo que tener pelo saliendo de dentro de las orejas? Qué sentido tiene eso?
#3 BurraPeideira_
Sí, quedarse calvo y que no te funcione la picha es una ventaja evolutiva.
#24 pirat
En ese sentido, mujeres y niños son los que mas contaminan
#29 Madmaxi
El uni huevo solo permitia evolucionar a los suyos...
#21 oscarcr80
Ser calvo es un calvario.
Donal_Trom #2 Donal_Trom *
El problema del calvo es que tendrá menores oportunidades para reproducirse, por tanto el calvo se extinguirá y en un futuro involucionaremos hacia el mono.
Pacman #10 Pacman
#2 en realidad hacia el cangrejo.

Y no se sabe la razón, pero es así.
www.meneame.net/story/todo-acaba-siendo-cangrejo-paradoja-evolutiva-ci
#11 Cuchifrito
#2 Lo siento pero los calvos somos como aliens invasores que nos camuflamos en nuestra fase larvaria y en general es tras reproducirnos cuando mostramos nuestra verdadera apariencia.
rnd #20 rnd
#2 La gran mayoría de los calvos ya pasó su época reproductiva.
The_Ignorator #39 The_Ignorator
#2 Coño, pues habrá que empezar a torear calvos.
Si quieres a Mr Proper di 'Sí' a la calvomaquia
