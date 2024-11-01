Venezuela: lo que hay tras las tratativas con Siemens y GE

El pasado mes de febrero la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Tras esa cita, los anuncios sobre proyectos en extracción y abastecimiento de gas, petróleo y electricidad no se hicieron esperar, igual que el llamado de Rodríguez a las compañías transnacionales para que inviertan en Venezuela. Es así como a fines de marzo se dio a conocer, en voz del propio ejecutivo venezolano, la visita de delegados de la corporación alemana Siemens y...