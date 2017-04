Vendido por 8 millones de euros 'Retrato de una niña', atribuido a Velázquez

El cuadro Retrato de una niña, atribuido a Velázquez, ha sido vendido esta tarde en subasta por 8 millones de euros, el precio de salida, a un comprador no identificado. El Estado, que había comunicado a Abalarte la "inexportabilidad" del cuadro el pasado viernes en atención a su valor artístico, a la vez que la de una escultura del siglo II, ha decidido no ejercer su derecho de tanteo. La pieza la ha adquirido "un español", según la sala, que no ha querido facilitar más datos sobre la identidad del comprador.