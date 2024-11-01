Vence el plazo del chantaje de Alvise a Landaluce sin que trasciendan nuevas acusaciones contra el alcalde

El plazo de 48 horas que marcara esta semana el eurodiputado ultra Luis «Alvise» Pérez para que Jose Ignacio Landaluce dimitiera como alcalde, a fin de no hacer públicas otras acusaciones en su contra, ha vencido sin que se produzca ni una ni otra circunstancia.
Sin embargo, se sabe que el alcalde algecireño y Senador del Grupo Mixto presentó demanda judicial, el pasado miércoles, contra el líder de Se Acabó la Fiesta
Al final pasa lo de siempre: mucho ruido, mucho tuit épico… y cuando vence el plazo, nada. Eso sí, la denuncia judicial sí es real y con consecuencias.
Quizá el problema no sea la “vieja política”, sino creer que la política se arregla a base de amenazas en redes y postureo permanente.