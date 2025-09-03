Los vecinos de Montjuic, hartos de los robos y las agresiones por parte de los "marroquís" del barrio: "Dejaron a mi hijo convulsionando en el suelo"

Los vecinos de Montjuic (Barcelona) se encuentran sobrepasados con la cantidad de violencia que hay en su barrio. 'En boca de todos' ha realizado un resumen con todas las imágenes y casos más relevantes que han sido noticia durante los últimos años. Desde hace tiempo se ha desatado una cadena de robos, agresiones, asaltos, amenazas y venta de drogas.