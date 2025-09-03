edición general
Los vecinos de Montjuic, hartos de los robos y las agresiones por parte de los "marroquís" del barrio: "Dejaron a mi hijo convulsionando en el suelo"

Los vecinos de Montjuic (Barcelona) se encuentran sobrepasados con la cantidad de violencia que hay en su barrio. 'En boca de todos' ha realizado un resumen con todas las imágenes y casos más relevantes que han sido noticia durante los últimos años. Desde hace tiempo se ha desatado una cadena de robos, agresiones, asaltos, amenazas y venta de drogas.

obmultimedia #1 obmultimedia
"Los vecinos de Montjuic, hartos de los robos y las agresiones por parte de los "marroquís" del barrio" = exageracion por parte de Mediaset para seguir con el relato de que la inmigracion es mala.
Vista la introduccion, la mayoria son altercados de latinos y yonkis de la zona.
Pertinax #2 Pertinax
#1 www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15859&lang=es

La inmigración es buena y necesaria. Lo que es malo es la inmigración de delincuentes.
