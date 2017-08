Una vecina del bloque de pisos donde vive la familia Aalla y el dueño del coche que atentó en Cambrils (Tarragona), Mohamed Aalla, ha afirmado este jueves que son gente incívica y que la familia "nunca se ha integrado" en la comunidad. En declaraciones, ha detallado que "lo tienen todo hecho un desastre, no cumplen las normas mínimas de limpieza y dicen que no entienden el idioma para no tener que dar explicaciones".