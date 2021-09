El Vaticano no es Estado para antivacunas: el Papa suspenderá el sueldo a los empleados que no tengan el pase Covid

Los antivacunas no tienen hueco en el Vaticano. El Estado más pequeño del mundo se convertirá este 1 de octubre en el más estricto con la vacunación, pues, según el decreto publicado hoy mismo y firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, los empleados que no cuenten con el certificado de vacunación (green pass) no podrán acudir a su puesto de trabajo y la ausencia se considerará injustificada, por lo que no percibirán su salario.