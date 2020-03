Varios hoteles de 5 estrellas de Barcelona acogerán personas que no tengan donde hacer aislamiento

Se ponen a disposición del Ayuntamiento de Barcelona para ceder sus habitaciones a pacientes aislados por el coronavirus. También a personas sin hogar, que sus viviendas no les permitan hacer cuarentena o poblaciones en situación de riesgo. Según el protocolo una vez entren ya no podrán salir ni pisar las zonas comunes. También se abren suites para convertirlas en oficina técnica para recoger material sanitario. En total 5 hoteles cederán más de 500 habitaciones para personas que necesiten hacer un aislamiento y no tengan sitio para hacerlo.