Varias cabras montesas grabadas saltando por los tejados de la localidad zaragozana de Villafeliche

El alcalde de Villafeliche: "¡La gente miraba hacia arriba y veía cabras volando!". Varias cabras montesas aparecieron este viernes dando saltos de tejado en tejado en la localidad zaragozana. Hoy andan por las calles. "Es increíble. No hay explicación razonable", dice el regidor, Agustín Caro. "Aparecieron en el castillo del pueblo, que está en una atalaya, pero pegada a la población. Eran como cinco ejemplares jóvenes. Nos pareció increíble, porque el castillo no está cerca de ningún risco, no hay comida, justo está situado en el otro extremo