"¿Qué vamos a hacer con los niños 15 días? Me corto las venas", exclama una madre

Los corrillos de madres echaban humo esta mañana a las puertas de los colegios. "¿Qué vamos a hacer con los niños estos 15 días? ¡Me corto las venas!", exclama una madre a la puerta del colegio San Jaime, situado en la localidad madrileña de Majadahonda. "Yo se los voy a dejar a los abuelos. No me queda otra. Atiendo al público y no puedo teletrabajar", se lamenta otra. rel www.meneame.net/m/actualidad/hacemos-ninos-covid-19-abuelos-no-son-opc