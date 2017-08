El terrorismo no se llama así por casualidad. Es una obviedad que cabe recordar de cuando en cuando. El terror es no solo su arma predilecta, sino que quizás es también la única. Un grupo terrorista no está en condiciones de ganar una guerra, así que necesita un amplificador. Ese altavoz se lo da el miedo. En su forma más perfecta, el miedo hace que los que vamos ganando, los que en realidad jamás tuvimos posibilidad de perder, nos cuestionemos si realmente es así.