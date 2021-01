¡Vacunad, vacunad, malditos!

(...) Han sido tres horas para vacunar a 135 personas y serán otras tres para repetir la dosis. Emociona, pero no es válido. No podemos seguir a este ritmo. No está bien pensado. Estamos en una operación de guerra, esta sí. La defensa de nuestras vidas y de nuestra sociedad exige que llevemos a cabo este esfuerzo en un tiempo récord. Ningún reto más importante que ese ante nosotros. Si cada equipo de vacunación inocula a 45 personas por hora, ¿cuántos equipos? ¿cuántas horas? Va siendo hora de tomarse en serio esto.