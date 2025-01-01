Vacuna COVID: Los pediatras estadounidenses rompen con la Administración Trump en la política para los niños (Eng)

La AAP recomienda la inmunización con COVID-19 para todos los niños de 6 a 23 meses de edad, independientemente de la infección previa o del estado de vacunación. La orientación se basa en datos de hospitalización que muestran que este grupo de edad se enfrenta al mayor riesgo entre las poblaciones pediátricas. Para los niños de 2 a 18 años, la AAP aconseja la vacunación para aquellos con enfermedades crónicas, aquellos en entornos de congregación o aquellos con contactos domésticos de alto riesgo.