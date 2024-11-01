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Lo que va a pasar en Irán (Katy Perry my love!)  

"Hoy les cuento con todo detalle lo que va a pasar en Irán." Vídeo de Fabián C. Barrio, 15 min.

| etiquetas: irán , guerra , pueblos , viajes
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2 comentarios
5 1 2 K 43 ocio
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
No es actualidad, como mucho ocio.
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cels #2 cels
Merece muchísimo la pena el vídeo, no comento nada para no hacer spoilers.
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