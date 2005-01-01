edición general
7 meneos
29 clics

Utilización del incendio de Guadalajara por parte del PP

En el texto se argumenta que las diligencias practicadas de las declaraciones de imputados y testigos, así como de informes periciales, durante la fase de instrucción han puesto de manifiesto deficiencias en el control y vigilancia de las barbacoas, así como la ausencia de medidas preventivas, y la defectuosa ejecución del Plan de Emergencias de incendios forestales de la región. También apunta que de las mismas se deriva la movilización tardía de medios humanos ya materiales, defectos en la dirección y coordinación de los medios existentes y

| etiquetas: hemeroteca , incendio , guadalajara
5 2 2 K 41 politica
1 comentarios
5 2 2 K 41 politica
#1 serperga
titular de la noticia "El PP pide 7 años de cárcel para los técnicos y tres para los excursionistas y políticos por el incendio de Guadalajara en 2005" . Ni mención en la entradilla ni en el titulo lo que puede llevar a confusión de que incendio se habla y más teniendo en cuenta la polémica actual con los incendios.
0 K 6

menéame