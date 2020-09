Lo que usaba la gente antes de inventarse el papel higiénico  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Según Susan Morrison, profesora de literatura medieval en la Universidad Estatal de Texas y autora del libro Excrement in the Middle Ages; Sacred Filth and Chaucer’s Fecopoetics: Puede ser difícil de decir usando el registro arqueológico. La mayor parte del material no lo tenemos porque es orgánico y simplemente desapareció. Sin embargo, los expertos han podido recuperar algunas muestras, incluidas algunas con rastros de heces, y representaciones de los precursores del papel higiénico en el arte y la literatura.